Marathon Group увеличила долю в "Магните" до 29,23%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Marathon Group увеличила долю в сети "Магнит" на 4,23%, до 29,23%, в соответствии с договором РЕПО между ООО "Марафон Ретейл" и группой ВТБ, говорится в сообщении Marathon Group.

Ранее группа ВТБ объявила о намерении полностью выйти из капитала торговой сети "Магнит". Компания планировала продать около 17,28% акций "Магнита", часть из них (до 4,4%) - в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Оставшиеся 12,88% акций компании планировалось продать Marathon Group. Как сообщала Marathon Group, структура сделки предусматривает, что право голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере 4,75% акций ПАО "Магнит" перейдут к Marathon Group после получения необходимого согласования ФАС, за которым Marathon Group планирует обратиться после сделки. До этого момента Marathon Group распоряжалась 25% голосов в уставном капитале ПАО "Магнит".

Как отмечается в сообщении Marathon Group, доля "Марафон Ретейл" в уставном капитале ПАО "Магнит" выросла с 24,99% до 29,23%.

ВТБ и "Магнит"

В феврале 2018 года ВТБ купил 29,1% акций "Магнита" у основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд руб. Совет директоров одобрил отставку Галицкого с поста гендиректора "Магнита". В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group. Сумма сделки не разглашалась.