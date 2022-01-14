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Гайдаровский форум

Новак заявил, что Россия в январе будет добывать 10,1 млн баррелей нефти в сутки

Страны - участницы ОПЕК+ ранее одобрили план увеличения добычи на февраль 2022 года на 400 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия в рамках сделки ОПЕК+ будет добывать в январе 10,1 млн баррелей нефти в сутки. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Гайдаровского форума.

"Да, 10,1 [млн баррелей нефти в сутки]", - сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+, в рамках которого добыча нефти странами альянса регулируется в соответствии с ситуацией на рынке. С мая 2021 года страны ОПЕК+ восстанавливают добычу нефти, значительно сокращенную год назад. Так, с августа план предусматривает прирост добычи на 400 тыс. баррелей в сутки.

В ходе встречи, которая состоялась 4 января 2022 года, страны - участницы соглашения одобрили план увеличения добычи на февраль 2022 года на 400 тыс. баррелей в сутки.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияГайдаровский форум
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