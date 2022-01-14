СМИ: проекты на Хайнане становятся все более популярными среди частных инвесторов

ХАЙКОУ /Китай/, 14 января. /ТАСС/. Популярность экономических проектов на территории южнокитайской провинции Хайнань среди частных инвесторов за последние несколько лет резко возросла. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Издание ссылается на результаты обработки больших массивов данных, полученных администрацией региона. Согласно подсчетам, в 2018 году на острове было зарегистрировано 141,6 тыс. новых индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, не относящихся к государственному сектору. В 2019 году прирост оказался на 73% больше (245,1 тыс.), а в 2020 году, даже несмотря на пандемию, появилось еще 319,7 тыс. субъектов рынка.

"Наиболее активный приток частного капитала наблюдался в финансовой сфере, в областях культуры, спорта, в индустрии развлечений, а также в секторе программного обеспечения и информационных технологий", - прокомментировали власти. По целому ряду направлений количество участников рынка, как отмечается, за последние три года удвоилось.

Одновременно в перечне инвестиционных программ на Хайнане сократилась доля проектов, связанных с недвижимостью и строительной отраслью. Таким образом, администрация провинции "на текущем этапе добилась эффективной трансформации структуры экономики", минимизировав риск роста издержек предприятий из-за быстрого удорожания аренды.

Как отмечают авторы "Хайнань жибао", в ближайшие годы правительство продолжит оказывать активную поддержку частному бизнесу, будет устранять преграды на пути его развития, стимулировать формирование на острове целого ряда инновационных отраслей.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь Хайнань в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные условия для инвесторов, формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций.