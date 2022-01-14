Лихачев назвал экспорт стратегической целью развития ветроэнергетики "Росатомом"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ветроэнергетика не может рассматриваться в качестве определяющего направления электрогенерации в России, стратегическая цель ее развития для "Росатома" - экспорт таких установок. Об этом в пятницу на Гайдаровском форуме заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Лихачев пояснил, что ветряная энергетика актуальна для развития в определенных природных и экономических условиях, к примеру при дефиците площадей, наблюдаемом в некоторых европейских странах.

"Мы ["Росатом"] не просто треть примерно сегодняшних мощностей ветрогенерации в России построили, <…> мы купили технологии, усовершенствовали их, локализовали, создали на своих площадях заводы по производству оборудования, но, выдам вам корпоративную тайну, стратегическая цель - это экспорт: установок, станций. Мы "размялись", в том числе и в атомной энергетике, по строительству биостанций - станций, когда мы приходим и продаем не ядерный объект, а продаем электричество. Эту модель хотим тиражировать и в части ветрогенерации", - сказал Лихачев, говоря о приоритетах развития этого направления.

Он отметил, что ряд стран с развивающейся экономикой сейчас "такие заказы оформляют".

"Они точно так же разделяют идеологию того, что ветряная энергетика компетенций должна быть в их экономике, в их энергосистеме представлена. Но, конечно же, <…> я не думаю, что мы можем ставить на ветроэнергетику как на значимую, определяющую часть российской электрогенерации", - заключил глава "Росатома".

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.