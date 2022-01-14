Эксперты: промпредприятия РФ имеют большой запрос на собственных IT-разработчиков

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Промышленные предприятия России имеют высокий спрос на собственных IT-разработчиков, что обусловлено запросом на импортозамещение в госсекторе. Для решения проблемы нехватки кадров в этой сфере необходимо увеличивать число бюджетных мест по соответствующим направлениям подготовки в вузах и усилить их взаимодействие с компаниями и предприятиями, к такому мнению пришли в пятницу участники дискуссии "Как выжить в эпоху цифрового кадрового голода?" в рамках Гайдаровского форума.

"Сегодня в государственном секторе достаточно большой запрос на собственных разработчиков <…> В России есть особенность - каждое крупное предприятие старается создавать собственные цифровые активы, формируют собственные команды. Проистекает это из критериев соблюдения необходимости информационной безопасности, экономической безопасности и госконтроля. У нас в меньшей степени покупаются импортные системы с учетом того, что все больше и больше сегодня мы видим запрос на импортозамещение в госсекторе, в предприятиях с участием государственного капитала", - сказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

Он отметил, что по прогнозу Минцифры РФ, до 2027 года нехватка IT-специалистов в стране может достигнуть около 2 тыс. человек. "При текущем кадровом голоде, который подчеркивался и фиксировался профильным вице-премьером Дмитрием Чернышенко и Министерством цифрового развития РФ, объемы нехватки кадрового потенциала оцениваются в 1 млн человек, рабочих рук. Прогноз до 2027 года - удвоение этой цифры, то есть около 2 млн человек будет не хватать", - сказал он.

В свою очередь заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев отметил, что для решения проблемы с нехваткой кадров в IT-сфере Минобрнауки увеличивает количество бюджетных мест в вузах по этим направлениям. "Расширение количества бюджетных мест, на которые ежегодно в соответствии с федеральным проектом и с ее частью "Кадрами для цифровой экономике" происходит. В 2023 году мы уже, очевидно, преодолеем планку в 120 тыс. бюджетных мест по направлениям для цифровой экономики. Это не только программисты, это широкий круг направлений, где цифровая составляющая является или определяющей, или крайне важной", - отметил он.

Также ректор МИРЭА - Российского технологического университета Станислав Кудж добавил, что предприятиям необходимо взаимодействовать с вузами и сообщать информацию о реальных потребностях, которые будут нужны через несколько лет. По его словам, на целевую подготовку в рамках общих контрольных цифр приема на сегодняшний день выделяется порядка 10% квот, но этот показатель необходимо увеличить.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.