Хинштейн: обезличенные персональные данные должны быть полностью защищены от раскрытия

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи убежден, что передача обезличенных персональных данных внутри частных структур может быть осуществлена только в случае полной уверенности, что их невозможно деанонимизировать. Об этом в пятницу заявил глава комитета Александр Хинштейн на сессии Гайдаровского форума.

"Для эффективного исполнения государством своих обязанностей, в том числе перед гражданином, оно должно обладать рядом данных и рядом сведений. А дальше уже начинается дискуссионное поле, <...> у нас есть серьезные разногласия [с Ассоциацией больших данных] о том, как следует поступать с другими данными, не относящимися к обязательным, которые гражданин добровольно сдает в банки, операторам сотовой связи, какие-то сетевые маркетплейсы, можно ли дальше эти данные превращать в товар", - сказал парламентарий.

"Есть позиция нашего комитета, - подчеркнул Хинштейн. - Мы считаем, что до тех пор, пока не будет полной достоверности и убежденности у всех у нас в том, что обработанные, анонимизированные, превращенные в большие данные невозможно потом вернуть назад, то есть обратно деанонимизировать, до этого момента ни о какой передаче больших данных разговора идти не может".

Президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова в ходе дискуссии заявила, что "никто никогда не даст никому гарантий отсутствия потенциальной возможности деобезличивания данных". "Здесь нужно оценивать риски против пользы", - считает она.

В свою очередь Хинштейн обратил внимание на поручение президента РФ Владимира Путина, "по которому необходимо проработать и найти механизм передачи больших обезличенных данных". "В поручении четко оговаривается - "при соблюдении защищенности персональных данных", поэтому с таким подходом давайте посчитаем, чего будет больше, вреда или пользы от того, что кто-то эти обезличенные данные сделает деанонимизированными, мы с таким подходом не согласимся", - заявил он.

Серебряникова ответила, что Ассоциация прорабатывает методики, которые дают высокую вероятность невозможности деобезличивания, но не дают "стопроцентной вероятности ни в каком случае". "Мы с вами согласны, что мы должны сделать все, чтобы обезличенные данные не превратились в персональные", - сказала она.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.