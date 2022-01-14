В Татарстане уровень занятости по итогам 2021 года вернулся к допандемийным значениям

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Татарстан вернулся к допандемийному уровню занятости в 2021 году. Так, почти 63% населения в регионе были трудоустроены, сообщила министр труда и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова на коллегии ведомства.

"По итогам 2021 года Республика Татарстан вернулась к допандемийному уровню занятости. По итогам года уровень безработицы снизился в три раза", - сообщила Зарипова.

На конец 2021 года занято 62,5% населения или почти 2 млн человек. Минтруд сообщил, что в 2021 году 969 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили субсидии на выплату заработной платы 1 467 работникам, трудоустроенным из числа безработных граждан.

Минтруд региона также сообщил, что особое внимание в 2021 году было уделено поиску работы для уязвимых категорий населения. Так, уровень трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья составил 56,8%. В республике работает каждый третий инвалид трудоспособного возраста. По уровню занятости этой категории населения Татарстан занимает первое место среди регионов ПФО.

За 2021 год органами службы занятости организовано обучение 11,6 тыс. человек, слабозащищенных на рынке труда категорий: безработных и ищущих работу граждан, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, и граждан старше 50 лет. Трудоустроено 82% обученных.