ФНС и Минфин разработают законопроект о едином налоговом счете к 2023 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Министерством финансов подготовит законопроект по введению единого налогового счета, сообщил глава ФНС Даниил Егоров, выступая на Гайдаровском форуме.

"К 2023 году вместе с Министерством финансов РФ и Федеральным казначейством служба готовит проект по введению единого налогового счета. Он позволит бизнесу вносить все налоги, сборы и страховые взносы на один счет, а налоговая сама разнесет их по видам и адресам", - отметил Егоров.

Также для среднего бизнеса сейчас разрабатываются способы упрощения экспортных процедур и перехода на предварительный расчет НДС после качественного и приемлемого для бизнеса внедрения электронных счетов-фактур, добавил глава ФНС.

По его словам, внедрение Автоматизированной системы контроля НДС упростило для бизнеса контроль этого налога.

"За счет создания прозрачной среды стало понятно, как идут товарные потоки, участвующие в формировании добавленной стоимости. На сегодня это позволило сократить возмещение более 95% НДС за срок менее месяца", - отметил Егоров. "Мы могли оставить это только контрольной процедурой. Но, если ты держишь в голове, что есть ценность в том, чтобы сократить издержки, тогда ты ее ищешь и в этой области. Есть много различных решений, но самое главное - вопрос вектора. Для нас он четко сформулирован: мы стараемся быть незаметными, комфортными, определенными, сформировать систему доверия к нам, нашим институтам и механизмам, по которым мы считаем налоги для экономики", - добавил глава ведомства.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.