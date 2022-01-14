МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Ростелеком" разрабатывает биометрические решения для транспортной отрасли. Об этом ТАСС сообщил президент компании Михаил Осеевский в кулуарах Гайдаровского форума.

Единая биометрическая система запущена по инициативе Минцифры России, Банка России и ПАО "Ростелеком" в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 30 июня 2018 года. Оператором системы является ПАО "Ростелеком".

"Первая задача, и это уже позволяет закон, перейти к саморегистрации, когда через приложение в мобильном телефоне можно будет сдать биометрические данные. Это один из важнейший элементов, обеспечивающих успех этого проекта, потому что сейчас единственная возможность - это прийти в банк, что довольно непросто и сдерживает формирование критического объема, а заказы есть и в метрополитенах, и в аэропортах. Но для того, чтобы это было удобно и комфортно, нужно набрать большую базу", - пояснил Осеевский, отвечая на вопрос ТАСС о том, планирует ли компания создавать новые массовые бесплатные сервисы с использованием биометрической идентификации.

30 декабря 2021 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС о запуске государственной Единой биометрической системы, которая позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан РФ.

По словам Осеевского, переход Единой биометрической системы в статус государственной - "значимая веха в развитии биометрии в России", которая позволит системе развиваться в интересах бизнеса, государства и рядовых пользователей, повышая доверие со стороны граждан.

О Единой биометрической системе

Единая биометрическая система стала частью инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающей информационное взаимодействие различных систем в рамках предоставления государственных услуг, в соответствии с постановлением правительства РФ.

В настоящее время удаленная биометрическая идентификация применяется для получения банковских услуг, предусмотрена возможность получения гражданами и бизнесом электронной подписи в удостоверяющих центрах с использованием ЕБС и ЕСИА. Реализована возможность оказания нотариальных услуг с использованием инфраструктуры электронного правительства и Единой биометрической системы.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 г. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.