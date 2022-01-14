За два года число занятых в сфере МСП в Якутии выросло на треть

ТАСС, 14 января. Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса в Республике Саха (Якутия) за два года выросло почти на треть - с 87 до 117 тыс. человек. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе пленарного заседания в рамках IV всероссийского форума семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!".

"На начало 2020 года, на 1 января, в Республике Саха (Якутия) было 87 тыс. человек, которые работали на предприятиях малого и среднего бизнеса. Сейчас, на 1 января 2022 года, у нас уже 117 тыс. человек, которые работают в этой сфере. То есть за два года, несмотря на пандемию, несмотря на все проблемы, 30 тыс. человек пришли в малый бизнес. Это очень большое достижение", - сказал Николаев.

Он пояснил, что после начала пандемии коронавируса на поддержку предпринимателей из бюджета региона было выделено около 100 млн рублей из резервного фонда правительства республики, на 200 млн рублей был дополнительно докапитализирован Фонд поддержки предпринимательства республики, также были приняты налоговые и неналоговые меры. Кроме того, предприниматели получили возможность получить субсидию на цифровизацию бизнеса - от открытия интернет-магазинов и выхода на маркетплейсы до подключения к интернету в сельской местности.

"Все меры, которые на федеральном уровне были для региона сделаны, они, конечно, в республике тоже сыграли большую роль - почти 700 млн рублей пришло как раз в структуру малого бизнеса нашей республики", - пояснил он.

Отдельно Николаев отметил значимость для бизнеса снижения административного давления.

IV всероссийский форум семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия" проходит в Москве, его организатором является Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ. Среди основных тем форума - вопросы комплексной и системной поддержки малого и среднего бизнеса, включая семейные компании: от законодательства до кредитно-финансовых услуг, от брендирования до запуска новых направлений деятельности.