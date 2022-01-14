ФАС считает биржевой рост цен на бензин в начале года сезонным явлением

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. ФАС оценивает ситуацию с биржевым ростом цен на бензин как традиционную для начала года. Вместе с тем принимается ряд мер для сдерживания их роста, в том числе формируются региональные штабы. Об этом журналистам сообщил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев.

"Сезонное увеличение цен на нефтепродукты - это ежегодная ситуация. Она связана с удовлетворением накопившегося спроса за новогодние праздники и, соответственно, повышением спроса на биржевых торгах. Отмечу, что, по данным ЦДУ ТЭК, за 2021 год рост стоимости в рознице составил ниже инфляции", - сказал Королев.

Также он сообщил, что правительство приняло решение о необходимости корректировки демпферного механизма, направленного на сдерживание роста цен на нефтепродукты. "Принято решение о сезонном увеличении биржевого объема продаж обязательного. Кроме того, в настоящее время мы вновь запускаем процедуру, связанную с формированием региональных штабов по нефтепродуктам в территориальных органах ФАС, как мы это делаем в периоды повышенного спроса и повышенной цены", - сказал Королев.

Он напомнил, что в рамках работы этих штабов были выданы предупреждения в ряде регионов, которые привели к снижению цен.

О биржевых ценах на бензин

Цена бензина Аи-92 выросла в первую торговую неделю года на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже почти на 5%, а стоимость бензина Аи-95 увеличилась почти на 6%. В Минэнерго РФ связали рост биржевых цен с растущими закупками топлива в счет прошедших новогодних праздников и последней недели декабря 2021 года, когда биржа не работала.