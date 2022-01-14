Биржевые цены на межсезонный и летний дизель обновили исторические максимумы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Цены на межсезонное и летнее дизельное топливо по итогам торгов в пятницу обновили рекордные значения. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена межсезонного дизеля выросла за день почти на 1% и составила 55,36 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой рекорд для этого вида топлива был достигнут 12 ноября 2021 года (54,99 тыс. рублей за тонну). Стоимость летнего дизеля увеличилась на 0,9%, до 54,11 тыс. рублей за тонну. В последний раз его цена достигла максимума также 12 ноября 2021 года (53,94 тыс. рублей за тонну).

Бензин Аи-92 подорожал на 1,3%, до 52,54 тыс. рублей за тонну. Общий рост цены этого вида топлива за неделю составил почти 5%. Бензин Аи-95 вырос в цене на 0,96%, до 55,3 тыс. рублей за тонну, а за неделю он подорожал почти на 6%.

Стоимость зимнего дизеля увеличилась на 0,9%, до 65,17 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 1,1%, до 26,4 тыс. рублей за тонну.

Сильнее всего за день подорожали сжиженные углеводородные газы (СУГ) - на 2,7%, до 32,67 тыс. рублей за тонну.

Единственный видом топлива, цена которого в пятницу снизилась, стало топливо для реактивный двигателей (авиакеросин). Его стоимость уменьшилась на 1,6%, до 58,19 тыс. рублей за тонну, после того как в предыдущий торговый день обновила рекордное значение.