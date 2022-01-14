"Пермская судоверфь" может начать строительство остановочных комплексов для электросудов

ТАСС, 14 января. Пермский край ведет переговоры о поставке остановочных комплексов для судов на электрической тяге. Подобные конструкции готова строить "Пермская судоверфь", сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Махонин на полях Гайдаровского форума.

"Мы формируем пакет заказов на судостроительную верфь, чтобы возможно было какие-то проекты реализовать в кооперации с теми же самыми верфями Санкт-Петербурга. Сейчас Пермский край ведет переговоры о поставке остановочных комплексов для судов на электрической тяге для Москвы. Не исключаю, что в дальнейшем мы будем участвовать в исполнении заказов на поставку современных судов", - сказал Махонин.

Также для обеспечения водного сообщения планируется строительство нескольких причальных стенок в различных районах Пермского края. Это позволит решить проблемы логистики с местными предприятиями, в том числе занимающимися лесозаготовкой.

Судостроение в Перми началось в 1931 году с основания завода "Кама". В прошлом году в рамках комплексной работы по воссозданию в крае судостроительной отрасли было зарегистрировано ООО "Пермская судоверфь", компания развивается на площадях выкупленного властями Прикамья судозавода. Сопровождением проекта по развитию судостроения в регионе занимается Фонд развития Пермского края.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.