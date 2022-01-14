"Газпром" подал иск к польской компании PGNiG для пересмотра цены по контракту

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Газпром экспорт" в пятницу обратился в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG, сообщили журналистам в пресс-службе "Газпром экспорта". Обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года.

"Сегодня, 14 января 2022 года, ООО "Газпром экспорт" и ПАО "Газпром" инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО "ПГНиГ" от 1996 года", - сказано в сообщении. При этом российская сторона также остается открытой к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров, отметили в "Газпром экспорте".

В сообщении PGNiG дополнительно указывается, что "Газпром" требует увеличить цену поставок газа в Польшу по Ямальскому контракту, а сама польская компания считает это требование необоснованным. Ранее в конце октября 2021 года PGNiG подала заявку на снижение цены на газ по заключенному с "Газпромом" контракту.

В "Газпром экспорте" напомнили, что ранее направили в адрес PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года цены на природный газ, поставляемый в рамках долгосрочного Ямальского контракта. В соответствии с условиями контракта, спустя три года у "Газпром экспорта" возникло новое право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 года, которым он также воспользовался, направив соответствующее требование в адрес польской компании.

"Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями "Газпром экспорта" не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала", - подчеркнули в пресс-службе "Газпром экспорта".

"Газпром" также продолжат добиваться в апелляционном суде округа Свеа (Стокгольм) отмены арбитражного решения от 30 марта 2020 года, изменившего контрактную цену поставок с 1 ноября 2014 года в сторону более рыночной (спотовая цена газа в Европе сегодня колеблется в районе $1000 за 1 тыс. кубометров).

История разбирательства

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием пересмотреть цену на природный газ, поставляемый из России в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор завершается в 2022 году, а власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет его продлевать.

Согласно финальному решению суда, "Газпром" должен вернуть PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ. Слушания по апелляционной жалобе российского холдинга на финальное решение Арбитражного суда назначены на 11 февраля текущего года.