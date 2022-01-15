Сенаторы предложили меры по снижению зависимости США от редкоземельных элементов из Китая

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Американские сенаторы внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса инициативу, которая предполагает сокращение зависимости США от поставок редкоземельных элементов из Китая путем ограничения их использования, а также создания стратегического резерва. Текст документа опубликован в пятницу.

Без перезагрузки. Почему виртуальная встреча лидеров США и Китая не привела к прорыву

Авторами инициативы являются сенаторы Том Коттон (республиканец от штата Арканзас) и Марк Келли (демократ от штата Аризона). Они отмечают, что указанные меры направлены на то, чтобы "поощрить добычу и обработку редкоземельных металлов в Соединенных Штатах", уменьшить зависимость страны от их экспорта из Китая, а также сократить угрозу перебоев поставок.

"Коммунистическая партия Китая (КПК) контролирует глобальные поставки редкоземельных элементов, которые используются во всем: от батарей до истребителей. Прекращение зависимости от КПК в плане добычи и обработки этих элементов играет важнейшую роль для победы в стратегическом соперничестве с Китаем и обеспечения нашей национальной безопасности", - полагает Коттон. По словам Келли, инициатива "укрепит лидирующие позиции Америки в технологической сфере путем снижения зависимости в сфере редкоземельных элементов от таких противников, как Китай".

Законопроект предписывает властям США создать "стратегический резерв редкоземельных элементов". По мнению сенаторов, Пентагону и Министерству внутренних дел (МВД) США следует представить соответствующие рекомендации. Резерв должен быть рассчитан на то, чтобы в течение года удовлетворять потребности США в указанных элементах в сферах, представляющих важность с точки зрения национальной безопасности. В США МВД не является силовым ведомством, оно занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов.

Согласно законопроекту, Пентагон должен потребовать от своих подрядчиков с 2026 года прекратить использовать в какой-либо продукции, предназначенной для оборонного ведомства, редкоземельных элементов из Китая. Когда получить их иначе затруднительно, из правил могут сделать исключения. Министерство обороны США также должно обязать поставщиков информировать, откуда получены указанные элементы, использованные в различных изделиях.

Сенаторы также считают, что аппарату представителя США на торговых переговорах следует провести проверки действий властей Китая на предмет каких-либо ненадлежащих действий на рынке редкоземельных элементов. В случае выявления таких фактов Вашингтон должен будет принять меры.