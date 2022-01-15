Личные траты бизнесменов выросли за год на 25%

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Личные расходы предпринимателей и владельцев малого бизнеса за минувший 2021 год увеличились 25%, превысив 104 тыс. рублей в месяц. При этом остатки на счетах бизнесменов выросли на 40%, говорится в исследовании Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

"В целом за год средние расходы предпринимателей и владельцев малого и микробизнеса выросли на 25% и составили более 104 тыс. рублей в месяц. Остатки на накопительных счетах увеличились на 9%, а на текущих - на 31%", - отмечается в исследовании.

При этом больше всего за год у бизнесменов выросли расходы на фастфуд (+56%), распродажи (+39%), такси (+38%), туризм и отдых (+36%), а также покупку одежды (+29%) и авиабилеты (+29%). Одновременно с этим предприниматели стали меньше тратить на общественный транспорт (-19%), образование (-10%), почтовые услуги и доставку (-6%), а также на покупку софта и игр (-3%).

Средние траты в супермаркетах за 2021 год остались стабильными и выросли на 1%. Расходы на спорт увеличились на 2%, а покупки в аптеках обошлись на 5% дороже, чем в 2020 году, следует из материалов Райффайзенбанка.

Исследование было подготовлено банком на основе анализа потребительской активности более 30 тыс. предпринимателей и владельцев малого и микробизнеса за 2020-2021 годы.