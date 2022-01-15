Исследование: больше всего в новогодние праздники путешествовали жители Сочи и Тольятти

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Больше всего в прошедшие новогодние праздники путешествовали жители Сочи, Тольятти и Сургута. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Билайн.Аналитика", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Меньше всего в эти предновогодние и новогодние каникулы (с 20 декабря 2021-го по 9 января 2022-го) путешествовали жители Барнаула, Кемерово, Томска, Нальчика и Волгограда. Тогда как самыми путешествующими городами стали: Сочи, Тольятти, Сургут, Тверь и Сыктывкар", - говорится в исследовании.

По данным "Билайн.Аналитики", 6% москвичей отправились на новогодние праздники в Краснодар, 5% - в Санкт-Петербург, 4,5% - в Чебоксары, 4,1% - в Махачкалу и 4% - в Ставрополь. Больше всего - 19,1% - жителей Санкт-Петербурга посетили Москву, 5,6% - Краснодар, 3,5% - Ставрополь, 3,4% - Мурманск и 3,3% - Махачкалу.

Согласно исследованию, Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники. Например, жители Владивостока посетили Хабаровск, Москву, Краснодар, Санкт-Петербург и Новосибирск, жители Новосибирска - Барнаул, Кемерово, Москву, Красноярск и Краснодар, жители Калининграда - Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Мурманск и Кемерово, жители Краснодара - Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Волгоград.