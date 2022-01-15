"ЭР-Телеком" инвестирует более 13 млрд рублей в строительство инфраструктуры в регионах

ПЕРМЬ, 15 января. /ТАСС/. Компания "ЭР-Телеком Холдинг" планирует вложить более 13 млрд рублей в строительство инфраструктуры в сельской местности, сообщил ТАСС вице-президент по развитию и массовому рынку компании Владимир Романив.

"Одна из главных целей нашей компании - предоставлять доступ к сети в районах, не областных центрах. Мы потенциально планируем проинвестировать более 13 млрд рублей в строительство инфраструктуры в регионах. Речь идет как о подключении социально значимых объектов в селах, так и сельских жителей и предприятий. Это мы будем делать только в том случае, если будем видеть экономическую целесообразность", - сказал Романив.

Он отметил, что до недавнего времени компания фокусировалась на предоставлении услуг связи в областном центре. Однако из-за относительно свободной конкурентной среды в районах было принято решение развивать новые каналы связи. "Создавая свою инфраструктуру, мы получаем относительно дешевые каналы связи, которые позволяют прийти в самые отдаленные районы", - отметил Романив.

В качестве примера он отметил, что подключение социально значимых объектов позволяет создать "последнюю милю" для подключения жителей частного сектора.

"ЭР-Телеком Холдинг" - ключевой резидент технопарка Morion Digital, российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT). Компания работает в 567 городах России. Магистральная сеть "ЭР-Телекома" покрывает две трети территории России, обслуживая более 13 млн домохозяйств. Головной офис компании находится в Перми.