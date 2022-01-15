Траты россиян в сфере торговли и услуг на новогодних каникулах выросли за год на 10-12%

По сравнению с новогодними праздниками в 2021 году, в 2022 жители России стали значительно чаще заказывать готовую еду в ретейле, доставку блюд из общепита, а также тратить деньги в самих ресторанах и кафе.

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/ Траты россиян в сфере торговли и услуг на новогодних каникулах выросли на 10-12% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, потребители стали чаще заказывать готовую еду, товары для активного отдыха и спорта, а также уделять больше внимания здоровью. Об этом ТАСС сообщили опрошенные эксперты и ретейлеры.

По данным аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России) объем продаж в денежном выражении в ресторанах и барах увеличился на 24%, а в онлайне - почти в четыре раза. В категории фастфуд объем продаж в денежном выражении вырос на 27%, при этом в онлайне - в шесть раз.

Эту тенденцию подтверждают данные продаж отдельных компаний.

"На новогодних праздниках объем продаж готовых блюд из ретейла вырос в "Яндекс.Еде" в три раза год к году. А проникновение в чек позиций готовой еды выросло в среднем в два раза на новогодних каникулах 2021/2022 по сравнению с праздничными днями годом ранее", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Еды".

Крупнейшие рестораны быстрого питания также отмечают рост спроса на свою продукцию в новогодние каникулы. Так, товарооборот в доставке "Макдональдс" в сравнении с аналогичным периодом 2021 года вырос почти на 25%, а количество заказов - на 18%, рассказали в пресс-службе компании. В KFC объем заказов по всей России увеличился на 75,2%, а размер среднего чека вырос почти на 70%.

Популярность супов и отказ от "Оливье"

Как отмечают в "Яндекс.Еде", самый существенный прирост на праздниках показали супы и завтраки, включая каши. Также пользователи активнее, чем в 2021 году, заказывали блины, сэндвичи и салаты.

В "Яндекс.Лавке" 1 января супы показали прирост на 20% по сравнению с 31 декабря, самые популярные - куриный, борщ и солянка. Также в "Лавке" зафиксировали всплеск спроса на лапшу быстрого приготовления - 1 января ее заказывали в три раза чаще, чем 31 декабря. А вот спрос на традиционные новогодние салаты - оливье, селедку под шубой и мимозу резко снизился сразу после 31 декабря. Так, 1 и 2 января оливье покупали в 15 раз реже, чем накануне Нового года.

Адаптация к новым реалиям и рост спроса на товары повседневного потребления

Как отмечают аналитики "Чек Индекса", в связи с адаптацией потребителя к новым реалиям розничной торговли (QR-коды, онлайн-заказы, уровень цен), заметно вырос спрос на развлечения и услуги культурно-досуговых учреждений, HoReCa-сектора. В целом объем продаж в основных категориях розничной торговли и сферы услуг на новогодние каникулы превышал прошлогодний уровень на 10-12%.

При этом наблюдалось снижение в традиционном для интернет-торговли сегменте одежды и обуви, что может быть связано как с высокой базой 2021 года, так и с определенной "усталостью" потребителя от режима домашнего времяпровождения, что в том числе выразилось в посещении офлайн - торговых точек.

В онлайне общее чисто покупок на новогодних каникулах выросло на 41% по сравнению с каникулами в 2021 году, а число покупателей в интернете возросло на 71%, отмечают аналитики сервиса ЮKassa.

Продукты, техника, товары для ремонта

Как сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса "СберМегаМаркет", самым большим спросом на новогодних каникулах пользовались продукты, бытовая техника, товары в категории "Красота и уход", детская одежда и игрушки, а также товары для дома и животных. Оборот ретейлера по сравнению с каникулами в 2021 году вырос в 7,4 раза.

Как отмечают эксперты "Чек Индекса", средний чек при покупке электроники и бытовой техники вырос почти на 30% по сравнению с прошлым годом и составил 11,5 тысяч рублей, а объем продаж в денежном выражении в офлайне выше на 20%, в онлайне - на 64%. Обороты в категории товары для ремонта выросли на 12% по сравнению с праздниками в 2021 году, при этом в онлайн-продажах - на 18%.

Одна из крупнейших покупок бытовых товаров была зафиксирована на "СберМегаМаркете": житель города Орск в Оренбургской области, купивший два холодильника и две кофемашины потратил на них 409,9 тыс. рублей.

Забота о здоровье и красоте

Большим спросом в первые дни 2022 года пользовались медицинские услуги, отмечают аналитики сервиса ЮKassa, который обрабатывает онлайн-платежи.

"Количество оплаченных медицинских услуг увеличилось в 4,4 раза, а обороты клиник - в 5,7 раза. Средний чек стал на 32% больше и достиг 4,1 тыс. рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЮKassa.

Аналогичную тенденцию увидели и на маркетплейсе "AliExpress Россия".

С 1 по 7 января спрос на персональную медицинскую технику, в том числе пульсоксиметры, от российских продавцов вырос в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Чаще всего в этой категории пользователи выбирают модели пульсоксиметров стоимостью от 600 до 1,3 тыс. рублей, а также инфракрасные термометры и глюкометры. Спрос на витамины от российских продавцов вырос в 8,8 раза. Среди популярных товаров - витамины D3, мультивитамины и аскорбиновая кислота в диапазоне стоимости от 200 до 500 рублей, отмечают в "AliExpress Россия".

Также на AliExpress отметили рост спроса на товары для ухода за собой (рост в 2,8 раза), где популярнее всего коллагеновые патчи и патчи с гиалуроновой кислотой, которые помогают убрать мешки под глазами; товары для ухода за телом (рост в 3,5 раза) - роликовые массажеры, скребки для массажа гуаша; средства для макияжа (рост в 4,7 раза).

Активный отдых, развлечения и хобби

Ретейлеры отметили рост спроса на товары для спорта, активного отдыха и различных хобби - от рыбалки до виноделия.

"С 1 по 10 января 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на Wildberries выросли продажи лыж, сноубордов, коньков и соответствующей экипировки, а также санок, снегокатов и ватрушек", - рассказали ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

Аналогичную тенденцию отметили и в онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекрёсток", где санки и ледянки покупали в три раза чаще. В целом гипермаркет зафиксировал рост количества заказов в 1,4 раза на новогодних каникулах по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.

Еще одной статьей расходов покупателей стали товары для зимней рыбалки. На Wildberries рос спрос на удочки, ледобуры, рыболовные крючки и леску. Выросла и популярность теплой одежды и обуви - пуховиков, дутиков, валенок и различного термобелья, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

Аналитики сервиса ЮKassa отмечают двукратный рост продаж на развлекательные мероприятия.

Аналитики "AliExpress Россия" отметили рост спроса в 4,5 раза на инструменты для приготовления вина. Особой популярностью пользуются винные дрожжи и фильтры для приготовления вина. Среди аксессуаров чаще всего россияне покупают вакуумные пробки для бутылок, наборы винных бокалов и портативные декантеры. Кроме того, среди пользователей стали популярны наборы для приготовления коктейлей. Спрос на барный инвентарь вырос почти в три раза. За январские праздники в 2,7 раза вырос спрос на товары для дистилляции спиртных напитков, заключили в "AliExpress Россия".