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Энергетический кризис в Европе
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Новак заявил, что Россия может увеличить поставки газа в Европу

Вице-премьер отметил, что Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам в 2021 году
Вице-премьер РФ Александр Новак Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
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Вице-премьер РФ Александр Новак
© Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Россия обладает достаточными ресурсами для увеличения поставок газа в Европу, однако их разработка требует времени и инвестиций, поэтому нужны прозрачная сбытовая политика на рынке Европы и долгосрочные контракты. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сказал в эфире телеканала "Россия-1" в субботу.

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"Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы. Но любая добыча - это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы проект окупился, привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители", - сказал Новак.

Он отметил, что Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам в прошлом году. "Более того, мы значительно больше поставили в Германию, в Турцию, в другие страны, которые выбирали свои объемы", - сказал Новак.

По его словам, причиной энергокризиса стала "недальновидная политика Евросоюза и Еврокомиссии, которая на протяжении последних лет просто целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов, чтобы снизить зависимость от России, перейти от долгосрочных контрактов на спотовые". "Неправильное планирование, недолгосрочная энергетическая политика - это головная боль европейских политиков, которую они пытаются переложить на других", - заключил он.

Ряд стран ЕС в период с сентября по декабрь 2021 года обвинили "Газпром" в ограничении поставок газа в ЕС в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.

"Газпром" в ответ неоднократно заявлял, что его поставки в страны ЕС осенью 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и что все контрактные обязательства перед странами ЕС выполнены в полном объеме. Факт выполнения контрактных поставок неоднократно был подтвержден руководством как отдельных государств Евросоюза, так и Еврокомиссии.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияЭнергетический кризис в Европе
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