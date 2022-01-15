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Кабмин до 10 мая представит предложения по созданию ж/д-маршрута до Баренцева моря

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 мая представить предложения по созданию ж/д-маршрута до Баренцева моря в районе бухты реки Индиги. Перечень поручений главы государства по вопросам развития транспорта опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги", - говорится в поручении.

Срок исполнения установлен до 10 мая 2022 года.

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