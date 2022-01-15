Роскосмос сможет выпустить облигации при необходимости привлечь инвестиции

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Наивысший кредитный рейтинг позволит Роскосмосу выпустить облигации для привлечения инвестиций в случае необходимости. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников.

"По сути мы получили наивысший рейтинг как заемщик. И мы можем использовать этот рейтинг при выпуске облигаций и заимствовании средств на банковском рынке", - отметил Овчинников в эфире программы "Большой космос" на YouTube-канале "Роскосмос ТВ" .

По его словам, рейтинг распространяется не только на госкорпорацию, но и на основные ее дочерние предприятия. В будущем, убежден Овчинников, это позволит экономить на обслуживании кредитных средств.

"Если будет такая потребность, мы сможем выпускать облигации, привлекая инвестиции, в том числе частные инвестиции и инвестиции зарубежные. Это может потребоваться при реализации крупных масштабных инвестиционных проектов, которые мы планируем в будущем реализовывать", - пояснил первый замгендиректора.

В декабре 2021 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и агентство "Эксперт РА" присвоили Роскосмосу кредитный рейтинг AAA (RU), прогноз - "стабильный". Источники РБК в космической отрасли тогда сообщили, что присвоение рейтингов является частью подготовки к проведению IPO предприятий госкорпорации.