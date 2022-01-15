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Роскосмос заявил, что космические риски страхуются по минимальным тарифам за всю историю

В госкорпорации ранее сообщили, что удалось сэкономить свыше 450 млн рублей в 2019-2020 годах при страховании пусков ракет

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Страхование пусков российских ракет сейчас проходит по минимальным тарифам. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников.

"Мы изменили полностью подходы к страхованию. У нас на сегодняшний день все космические риски страхуются самыми минимальными тарифами за всю историю космонавтики, несмотря на то, что в мире много аварий", - отметил Овчинников в эфире программы "Большой космос" на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.

В начале сентября в Роскосмосе сообщили ТАСС, что госкорпорации удалось сэкономить свыше 450 млн рублей в 2019-2020 годах при страховании пусков ракет. В частности, на процесс оказала влияние безаварийность пусков. Позже Овчинников во время пленарного заседания "Марафона рационализаторов" отметил, что госкорпорация смогла сэкономить 800 млн рублей федерального бюджета благодаря пересмотру процессов страховой деятельности.

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