ВВП Греции вырос на 8,3% в 2021 году вместо ожидавшихся 4,3%

АФИНЫ, 15 января. /ТАСС/. ВВП Греции вырос на 8,3% в 2021 году вместо 4,3%, как прогнозировалось ранее. Об этом говорится в опубликованном докладе международного рейтингового агентства Fitch.

Как в нем отмечается, экономическая активность в Греции восстановилась быстрее, чем ожидало Fitch в своей предыдущей пересмотренной оценке в июле 2021 года. "Согласно оценке агентства, ВВП Греции вырос на 8,3% в 2021 году в годовом исчислении, пересмотрен в сторону увеличения предыдущий прогноз, предусматривавший рост на 4,3% в минувшем году. Реальный ВВП увеличился на 9,5% за первые девять месяцев 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года", - приводит выдержку из доклада в субботу газета Efimerida ton Syntakton.

Fitch ожидает, что восстановление экономической активности в Греции продолжится в 2022 году, поскольку использование средств из Фонда восстановления экономики ЕС ускоряется. По оценке агентства, экономика Греции продолжит рост на 4,1% в 2022 году, аналогичные темпы прогнозируются в 2023 году. Гранты, включенные в План восстановления и устойчивого развития Греции, составляют примерно €18 млрд (чуть менее 10% номинального ВВП в 2019 году), которые будут получены страной в течение шести лет.

Fitch сохранило кредитный рейтинг Греции без изменений на уровне "ВВ" (уровень кредитоспособности ниже достаточного в спекулятивном классе), при этом повысив прогноз со "стабильного" до "позитивного", говорится в докладе.

Агентство отмечает, что общий уровень просроченных кредитов крупных греческих банков резко снизился в 2021 году, упав до €20,9 млрд в третьем квартале года с €60 млрд годом ранее. Доля просроченных кредитов снизилась до 15% с 36,3% за тот же период. "Мы ожидаем дальнейшего улучшения показателей качества активов банковского сектора в этом году, хотя существуют риски новых проблемных кредитов, особенно от более уязвимых заемщиков, которые продолжают получать выгоду от регулирования задолженности или государственной поддержки", - отметило агентство.

Оно подчеркнуло, что в Греции имеется высокий доход на душу населения, который намного превышает средний показатель по странам с задолженностью "BB" или "BBB". Показатели Греции с точки зрения управления и человеческих ресурсов являются одними из самых высоких среди стран, которые не имеют инвестиционного рейтинга. Эти сильные стороны сопоставляются с очень высоким уровнем проблемных кредитов и таким же высоким уровнем внутреннего государственного и внешнего долга, отмечает агентство. По его оценке, внешний долг Греции сократится с 206,3% ВВП в 2020 году до 198,4% ВВП в 2021 году. Кроме того, прогнозируется дальнейшее снижение задолженности до 190,3% ВВП в 2022 году и до 185,3% ВВП к концу 2023 года.