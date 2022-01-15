Минцифры обсуждает вопрос предоставления операторам частот для 5G без взимания платы

МОСКВА, 15, января. /ТАСС/. Минцифры России рассматривает вопрос предоставления операторам частот, которые нужны для предоставления услуг стандарта 5G, без взимания платы. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Мы сейчас обсуждаем вопрос, что частоты, которые нужны для 5G, будут предоставляться без взимания платы для операторов. Так как мы используем диапазон 4,8-4,9 Ггц, где требуется значительно больше частота установки базовых станций, чем в диапазоне классическом - 3,4 - 3,5 Ггц, то мы сейчас вышли с инициативой обнулить плату за спектр", - сказал Шадаев.