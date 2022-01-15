Smartavia заявила о получении ложных сообщений о минировании своих самолетов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia обратилась в правоохранительные органы после получения ложных сообщений о минировании ее самолетов 14 и 15 января. Об этом говорится в сообщении компании.

"Авиакомпания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возможных фактах по заведомо ложным сообщениям о террористической угрозе, которые нарушают спокойствие пассажиров и негативно влияют на нормальную работу перевозчика", - отмечается в сообщении Smartavia.

В пресс-релизе говорится, что в настоящее время компания работает в обычном режиме, рейсы выполняются по расписанию.

В Smartavia рассказали, что вечером 14 января получили анонимное сообщение о минировании всех воздушных судов авиакомпании в аэропортах России. "Оперативные службы Smartavia немедленно поставили в известность о поступившем сообщении правоохранительные органы. Во всех аэропортах назначения были проведены дополнительные тщательные досмотры пассажиров, ручной клади, багажа, груза и почты. В результате проведенных мероприятий подозрительных предметов, представляющих угрозу для пассажиров и воздушных судов, обнаружено не было", - заявил перевозчик.

В субботу компания получила сообщение о взрывном устройстве на борту рейса Санкт-Петербург - Самара. Самолет совершил посадку в аэропорту назначения по расписанию. Наземные службы после осмотра самолета и всех пассажиров, а также их ручной клади, багажа, груза и почты, также подозрительных предметов не обнаружили. Идет подготовка воздушного судна к очередному рейсу, отметили в Smartavia.