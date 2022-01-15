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Минцифры планирует запустить новое мобильное приложение "Госуслуги"

Новое приложение появится весной
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минцифры России планирует весной 2022 года запустить новое мобильное приложение "Госуслуги". Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Весной мы должны запустить новое мобильное приложение "Госуслуги", - отметил Шадаев.

Ранее на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Шадаев сообщил, что Минцифры планирует запустить суперприложение "Госуслуги" в 2022 году, которое должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему положены и которые ему могут быть интересны.

Теги
РоссияШадаев, Максут Игоревич
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