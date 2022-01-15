Минцифры планирует представить первый пакет мер поддержки телеком-отрасли

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минцифры России планирует представить первый пакет мер поддержки телеком-отрасли в феврале 2022 года. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"10 инициатив, уже они немного трансформировались, уже у нас с начала года очень серьезные консультации проходят и с ведомствами, и администрацией. Готовы будем представить согласованный пакет мер в феврале", - сказал Шадаев.

Ранее министр сообщал, что Минцифры совместно с телеком-отраслью разработало 10 инициатив, которые войдут в первый пакет мер поддержки.