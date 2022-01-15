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Пандемия COVID-19

Минцифры рассказало о новом способе мошенничества с QR-кодами на "Госуслугах"

Мошенники пытаются восстановить пароль к учетной записи на портале, чтобы украсть аккаунт
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минцифры стало известно о новом способе мошенничества с QR-кодами на портале "Госуслуги", мошенники пытаются восстановить пароль к учетной записи на портале, чтобы украсть аккаунт. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минцифры стало известно о новом способе мошенничества с QR-кодами на портале госуслуг. Эта схема аналогична получению доступа в онлайн-банк. Мошенники пытаются восстановить пароль к учетной записи на "Госуслугах", чтобы украсть аккаунт. При входе в личный кабинет они вводят номер телефона пользователя, звонят ему и просят продиктовать код, полученный в sms-сообщении. Затем генерируют новый пароль, а настоящий владелец аккаунта теряет к нему доступ", - отмечается в сообщении.

В Минцифры уточнили, что в этой схеме QR-код лишь предлог для звонка как самая актуальная тема. QR-код появляется в подтвержденной учетной записи автоматически и привязывать его не нужно.

Служба поддержки портала госуслуг усилила защиту аккаунтов пользователей, данные в безопасности. 

"Служба поддержки портала госуслуг усилила защиту аккаунтов пользователей, данные в безопасности", - отметили в министерстве.

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