Энергоснабжение в Ростовской и Воронежской областях восстановили

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Энергоснабжение жителей Ростовской и Воронежской областей полностью восстановлено. При этом без света остаются порядка 88 тыс. человек в пяти регионах, говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

"Восстановительные работы в Ростовской и Воронежской областях завершены, всем потребителям подано электричество. Энергетики продолжают работы в других регионах. Количество отключенных из-за непогоды потребителей сокращается", - отметили в ведомстве.

В частности, в Дагестане без энергоснабжения остается более 40 тыс. человек, в Краснодарском крае и Адыгее - 30 тыс. человек, Волгоградской области - более 17 тыс. человек, Ставрополье - 1,3 тыс. человек и Калмыкии - около 60 человек.

Ситуация остается на особом контроле министерства.

Ранее в субботу Минэнерго РФ сообщило, что нарушения энергоснабжения зафиксированы в семи субъектах РФ, а общее число отключенных россиян достигало 180 тыс.