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Продажи абонементов фитнес-клубов в России сократились с начала 2022 года на 13,7%

Как сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина, спрос наблюдается на клубные карты с коротким сроком действия

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Продажи клубных карт и абонементов фитнес-объектов за две недели 2022 года в среднем по России сократились на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Мы проанализировали показатели 493 фитнес-клубов, сетевых и одиночных, которые расположены в 72 регионах страны, за 14 дней января 2022 года. Результаты показали, что продажи клубных карт и абонементов сократились в среднем на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Показатели посещаемости объектов с начала января также демонстрируют падение - в среднем минус 4,7%", - сказала она.

Около 70% игроков российского фитнес-бизнеса - преимущественно одиночные объекты - отмечают, что спрос идет на клубные карты и абонементы с коротким сроком действия, на один или три месяца, уточнила Силина. По ее словам, соотношение продаж годовых карт к "коротким" составляет 60% на 40%.

"В целом представители отрасли в начале 2022 года нацелены на внедрение современных и успешно зарекомендовавших себя бизнес-моделей, применение диджитал-технологий, также они стремятся к улучшению своих позиций в интернет-ресурсах, в основном в мессенджерах, для усиления коммуникации с потенциальными клиентами. Большинство участников рынка считают, что одним из трендов года станет клиентоцентричность, которая позволит оказывать фитнес-услуги с более качественным подходом к клиенту. Речь идет в том числе о создании гибридных продуктов, которые сочетают различные варианты занятий и персональных консультаций в офлайне и онлайне", - сказала Силина.

Еще одним важным направлением деятельности, как отметила эксперт, называется коллаборация с другими отраслями, прежде всего с медициной. Порядка 85% представителей фитнес-бизнеса констатируют спрос на восстановительный фитнес, добавила собеседница агентства.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, имеет 44 официальных представительства. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федераций, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.

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