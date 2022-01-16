В "Нафтогазе" заявили, что ФРГ может получить преимущества после запуска "Севпотока - 2"

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Германия может получить экономические преимущества, связанные с распределением газа, в случае запуска "Северного потока - 2". Такое мнение выразил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung , которое опубликовано воскресенье.

"Германия получила бы экономические преимущества, если при помощи "Северного потока - 2" стала бы главным распределительным пунктом для российского газа. Но, будучи ведущей европейской страной, Германия не может получать краткосрочные экономические преимущества за счет других европейских государств", - сказал он.

Также Витренко выразил точку зрения, что Россия "не допустит прекращения поставок газа в Европу". "Европа выжила бы без российского газа, даже если бы это было тяжело для потребителей. Но после этого она уже никогда бы не вернулась к РФ как к поставщику. В настоящее время Россия выполняет свои долгосрочные обязательства по поставкам, даже если она больше не продает газ на спотовом рынке", - считает он.

Глава "Нафтогаза" также сказал, что через Украину можно транспортировать больше газа, чтобы покрыть потребности Германии. По его словам, украинская газотранспортная сеть загружена на 25 процентов. "Если бы у предприятий был шанс покупать газ на российско-украинской границе, тогда мы могли бы предложить лучшие условия для транспортировки в Европу", - добавил Витренко.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.