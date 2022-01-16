Будущий лидер ХДС сравнил отключение РФ от SWIFT с "атомной бомбой" для денежного рынка

"Сомнение в системе SWIFT может быть атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг", - приводит слова Мерца в воскресенье агентство DPA. "Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное. Это затронуло бы Россию. Но нам бы это также нанесло значительный ущерб как крупной экспортной державе".

По мнению политика, исключение Москвы из SWIFT "может подорвать основу этой международной платежной системы". Мерц опасается серьезных последствий не только для европейско-российской, но и для мировой торговли.

В среду группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла в Сенат США свой законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства, а также ограничение российского доступа к международной межбанковской системе SWIFT. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть и "Северный поток - 2".

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" выразил мнение, что отключение России от системы SWIFT невыгодно никому, для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.