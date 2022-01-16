Кипр готов рассмотреть альтернативы Восточносредиземноморскому газопроводу

НИКОСИЯ, 16 января. /ТАСС/. Официальная Никосия может изучить проекты, альтернативные Восточносредиземноморскому газопроводу (EastMed), если его строительство окажется нереализуемой задачей. Об этом заявил президент Республики Кипр Никос Анастасиадис в интервью кипрскому изданию греческой газеты Kathimerini, опубликованном в воскресенье.

"Если можно будет осуществить этот проект на практике <...>, то политическая воля для его реализации существует. Если же имплементация плана не будет представляться возможной, то и я, и мои партнеры готовы рассмотреть альтернативные варианты", - сказал глава островного государства. Он добавил, что не думает, что изучение альтернатив вредит чьим-либо интересам.

Анастасиадис заметил, что план прокладки EastMed был утвержден властями Евросоюза в качестве проекта, представляющего общий интерес для стран сообщества, и сказал, что ЕС инвестировал средства в исследования, связанные со строительством газопровода. Кроме того, президент напомнил, что Брюссель лишь недавно признал газ переходным видом топлива в процессе транзита к зеленой энергетике.

Глава государства подчеркнул, что Восточносредиземноморский газопровод - это только часть сотрудничества Кипра с Грецией и Израилем, которое охватывает десятки сфер, в том числе таких как экономика, инвестиции, туризм, экология, оборона, безопасность и другие, и дал понять, что судьба реализации данного проекта не повлияет на отношения трех стран и на объем наработанного ими стратегического сотрудничества.

Причиной для этих заявлений президента Кипра стало направление Вашингтоном в столицы Греции, Кипра и Израиля неофициального документа, в котором было заявлено, что США не поддерживает строительство EastMed "как по экологическим, так и по экономическим причинам". Американская администрация также подчеркнула, что этот проект провоцирует напряженность в регионе. По оценке портала, такая позиция Вашингтона связана с решением избегать конфликтов с нынешним президентом Турции Тайипом Эрдоганом до выборов в этой стране, которые намечены на июнь 2023 года.

Кипрская пресса приходит к выводу, что идея строительства EastMed фактически уже мертва. Как отметила газета Cyprus Mail, ни Греция, ни Кипр, ни Израиль "в действительности не верили в этот проект даже тогда, когда в январе 2020 года подписывали соглашение о прокладке трубопровода, которое президент Анастасиадис охарактеризовал как историческое".

Проект строительства газопровода

Соглашение о строительстве Восточносредиземноморского газопровода было подписано 2 января 2020 года в Афинах тремя сторонами: Грецией, Кипром и Израилем. Тогда предполагалось, что новый трубопровод позволит начать поставки энергоносителей с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского месторождения "Афродита" через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции, а в будущем, возможно, довести газ до Италии.

Длина газопровода - 1 900 км, из которых 1 300 км планировалось проложить под водой и 600 км - по суше. Проектная мощность EastMed должна была составить 10 млрд куб. м. газа ежегодно.