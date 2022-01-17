В докладе раскрыли потенциал экспорта российского водорода до 2032 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Экспортный потенциал российских компаний - производителей водорода и аммиака в ближайшие 10 лет будет составлять от 9 до 10 млн т в год. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума и BCG "Как победить в гонке за углеродной нейтральностью: советы руководителям по достижению преимуществ".

"Серьезные перспективы есть у водородного бизнеса, как в части развития внутреннего рынка - в "зеленой" металлургии, производстве удобрений или эксплуатации тяжелой и карьерной техники, так и в отношении экспортного потенциала, который, по нашим расчетам, может составить до 9-10 млн т водорода/аммиака соответственно в ближайшие 10 лет", - приводятся в докладе слова управляющего директора и партнера BCG Антона Косача.

По его словам, в 2021 году в России было сделано достаточно много в области ESG-политики (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление). В частности, были заявлены цели по углеродной нейтральности, разработаны стратегические документы по развитию низкоуглеродной экономики и создан задел для развития водородного бизнеса как новой крупной конкурентной отрасли.

"По оценкам BCG, уже сейчас потенциал декарбонизации операционной деятельности российского бизнеса сопоставим с международными компаниями - до трети объемов эмиссии СО2 могут быть адресованы экономически рентабельными мерами", - полагает эксперт. По мнению аналитика, российские компании в большинстве своем прошли "этап принятия" новой реальности и концепции углеродной нейтральности. Вместе с тем он полагает, что еще предстоит выяснить, как изменятся бизнес-модели и регулирование этой отрасли.

"В российских компаниях, в первую очередь в экспортерах, этап принятия новой реальности и новой конкуренция в целом уже пройден. Наша страна и многие крупные компании, например в горнодобывающей отрасли и металлургии, уже озвучили амбиции в области углеродной нейтральности. Но как изменятся глобальная конкурентоспособность наших компаний и отраслей, бизнес-модели компаний и регулирование, еще предстоит осознать", - отмечает эксперт.

Концепция углеродной нейтральности предполагает постепенный переход к снижению воздействия на окружающую среду и объема выбросов в атмосферу. Для России эта концепция относительно новая, на государственном уровне ее развитием занялись в 2021 году. При этом эти же принципы глубоко внедрены в бизнес-процессы стран Евросоюза, США и в Китае.