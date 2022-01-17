Половина микропредпринимателей в России нарастила выручку в 2021 году

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Выручка половины российских микропредпринимателей выросла в 2021 году. Об этом сообщается в результатах опроса "ВКонтакте", проведенного в декабре 2021 года среди 500 магазинов соцсети.

"У половины опрошенных (49%) выручка заметно или немного выросла в 2021 году. Еще у 14% она не изменилась, столько же человек отметили ее падение. Большинство микропредпринимателей (46%) назвали прошедший год "удовлетворительным". Треть респондентов оценили его как "хороший", а 7% даже посчитали "отличным". При этом "неудачным" он стал только для 14%", - говорится в результатах исследования.

Собственный сайт развивают почти половина (44%) микропредпринимателей. Через сервисы объявлений и маркетплейсы торгуют 23% и 18% соответственно. Почти все респонденты продают через соцсети - 95%.

Наибольший эффект в продвижении бизнеса дала таргетированная реклама - так ответили 63% микропредпринимателей. На втором месте инструменты лояльности: скидки, акции, кешбэк (36%). Замыкает тройку контекстная реклама (27%). Следом идут SEO-продвижение (13%), реклама у блогеров (11%) и email-маркетинг (5%).

Чаще всего микропредприятия магазинов "ВКонтакте" занимаются производством товаров (47%). Каждый второй держит в ассортименте и позиции других брендов. В основном магазин "ВКонтакте" сочетают с офлайн-точкой - так торгует каждый второй предприниматель (57%), только онлайн-торговля - у 35%. 4% пришлось закрыть офлайн-направление из-за пандемии.

По данным компании "Контур", число предприятий в реестре МСП в 2021 году выросло на 11% - эти данные подтверждает и опрос "ВКонтакте". Так, в 2021 году открыли бизнес 7% опрошенных. Большинство предпринимателей занимаются им уже больше трех лет. У четверти респондентов в портфеле сразу несколько магазинов.

Источники дохода и ожидания

Для трети опрошенных магазин "ВКонтакте" - основной источник дохода, для 45% - дополнительный. Каждый десятый ведет бизнес в качестве хобби. В основном в микропредприятии работают меньше 5 человек (42%). В одиночку развивают магазин 26%. Тем не менее встречаются и относительно большие команды: 14% опрошенных ответили, что в их компании работают от 6 до 10 человек, у 18% - от 11 сотрудников.

Также в ходе опроса предприниматели поделились ожиданиями от 2022 года и рассказали, что мотивирует их развивать собственное дело. Большинство опрошенных "ВКонтакте" предпринимателей (69%) ожидают рост своего бизнеса по итогам 2022 года. Пессимистично настроены лишь 7% опрошенных. Почти 15% респондентов считают, что ситуация не изменится.

Больше всего предприниматели ценят возможность заниматься любимым делом и работать только на себя - эту причину развивать онлайн-бизнес назвали 60% опрошенных. 40% бизнесменов в качестве мотивации назвали благодарных клиентов и их позитивные отзывы. Почти столько же человек, 43%, выделили огромный рынок и широкую аудиторию.