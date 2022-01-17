Темпы роста ВВП Китая в 2021 году достигли максимума за 10 лет

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Темпы экономического роста Китая в 2021 году на фоне успешного восстановления страны от негативного воздействия пандемии оказались самыми высокими за последние 10 лет, составив 8,1%. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции, по мере восстановления китайской экономики динамика ВВП только за IV квартал прошлого года достигла 4%. В октябре - декабре 2020 года соответствующий показатель составил 6,5%.

Согласно опубликованному документу, объем экономики Китая за минувший год превысил 114,36 трлн юаней (примерно $17,98 трлн по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период увеличился на 7,1%, до 8,3 трлн юаней (около $1,3 трлн), промышленность - на 8,2%, до 45,09 трлн юаней ($7,09 трлн), сфера услуг - тоже на 8,2%, до 60,97 трлн юаней ($9,59 трлн).

Темпы роста ВВП КНР за последние несколько лет претерпели заметные колебания. В 2019 году они составили 6%, а в 2020-м из-за пандемии резко понизились до 2,2% - минимального показателя за последние более чем 40 лет.

Уровень безработицы

Ведомство сообщило, что доля безработных среди городского населения Китая в 2021 году составила 5,1%, было создано 12,69 млн новых рабочих мест.

Данные о рынке занятости в сельской местности в ежегодных правительственных отчетах о внутренней экономической ситуации в КНР никогда не приводятся. Это объясняется спецификой факторов, влияющих на изменение соответствующего показателя.

Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции, безработица среди лиц младше 25 лет составила 14,3%. У основной категории граждан в возрасте от 25 до 59 лет она достигает 4,4%.

Согласно статистике, в 2020 году правительство КНР добилось увеличения числа трудоустроенных лиц на 11,86 млн, выполнив план на 131,8%. Уровень безработицы тогда составил 5,2%.

Объем производства промпредприятий

Госстат Китая заявил, что совокупный объем производства крупных промышленных предприятий Китая в 2021 году вырос в годовом исчислении на 9,6%.

К крупным индустриальным компаниям в Китае относятся коммерческие организации, положительная разница в доходах и расходах которых за год превышает 20 млн юаней (примерно $3,1 млн).

Как следует из доклада, распространенного на пресс-конференции, темпы роста указанного показателя только за декабрь достигли 4,3% (в ноябре они составили 3,8%).

Объем промышленного производства в КНР в последние несколько лет снижался. В 2018 году показатель составил 6,2%, в 2019-м - 5,7%, а в 2020-м - всего 2,8%.

Номинальный доход граждан

Ведомство отметило, что номинальный доход на душу населения в Китае в 2021 году, несмотря на пандемию, вырос на 9,1% и составил 35 128 юаней (примерно $5 523 по текущему курсу).

Согласно опубликованным данным, данный показатель в сельской местности за год увеличился на 10,5% (до 18 931 юаня, или $2 796), в городе - на 8,2% (до 47 412 юаней, или $7 454). С учетом изменения цен в аграрных регионах он вырос на 9,7%, в урбанизированных районах страны - на 7,1%.

В 2020 году номинальный доход на душу населения вырос на 4,7% и составил 32 189 юаней (примерно $4 960 по курсу того времени).

Инвестиции в основной капитал

Госстат КНР соообщил, что инвестиции в основной капитал коммерческих организаций Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, в 2021 году выросли на 4,9%, до 54,45 трлн юаней (около $8,56 трлн).

К основному капиталу относятся недвижимость и производственное оборудование, вложения в ценные бумаги, патенты и лицензии.

Как отмечается в распространенном докладе, соответствующие капиталовложения в предприятия сельского хозяйства Китая за 12 месяцев увеличились на 9,1%. В промышленности показатель вырос на 11,3%, в сфере услуг - на 2,1%.

Из документа следует, что инвестиции в высокотехнологичное производство за соответствующий период увеличились на 22,2%, в наукоемкую сферу услуг - на 7,9%.

Темпы роста инвестиций в основной капитал КНР демонстрировали снижение еще до пандемии. В 2018 году они составили 5,9%, в 2019 году снизились до 5,4%, а в 2020 году - до 2,9% (51,89 трлн юаней, или около $8 трлн).

Розничные продажи

Ведомство добавило, что объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за 2021 год составил 44,08 трлн юаней ($6,35 трлн), увеличившись на 12,5%.

Как говорится в распространенном докладе, продажи в сельской местности за соответствующий период выросли на 12,1%, в урбанизированных районах - на 12,5%.

Из документа следует, что за минувшие 12 месяцев в Китае заметно вырос объем реализации товаров онлайн - на 14,1%, до 13,08 трлн юаней ($2,05 трлн).

Потребительский рынок КНР в последние годы демонстрировал снижение динамики розничных продаж. В 2018 году они составили 9%, в 2019 году опустились до 8%, а в 2020 году из-за пандемии показатель составил минус 3,9% (39,19 трлн юаней, или примерно $6 трлн по курсу того времени). По официальной статистике, за счет внутреннего потребления обеспечивается более половины экономического роста КНР.