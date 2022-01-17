Экспорт нефти в АТР через порт Козьмино в Приморье достиг рекордных 35,1 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Объем экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порт Козьмино в Приморье в 2021 году достиг рекордных за 12 лет показателей в 35,1 млн тонн, сообщила пресс-служба ООО "Транснефть - Порт Козьмино" в понедельник.

"Объем экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через нефтепорт Козьмино по итогам 2021 года составил 35,1 млн тонн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 6,7%. Это самый высокий показатель годовой отгрузки сырья за 12 лет работы предприятия", - говорится в сообщении.

80% общего объема отгружаемого сырья приходится на Китай, кроме того, в 2021 году 7% было поставлено в Японию, 6% - в США, 4% - в Южную Корею, 2% - в Малайзию, 1% - в Сингапур. Ресурсной базой высококачественного сорта ESPO служат месторождения Западной, Центральной и Восточной Сибири, уточняется в сообщении.

"За все время работы порта - с конца декабря 2009 года и по состоянию на 17 января - обслужено 3 182 танкера, экспортировано суммарно 320,3 млн тонн нефти. Для надежности и безопасности товарно-транспортных операций в порту на всех этапах - приеме, хранении и перевалке нефти на суда - ведется непрерывный контроль соблюдения нормативов промышленной безопасности. В 2021 году предприятие в очередной раз подтвердило соответствие требованиям международных стандартов в области экологии, энергетики и охраны труда", - уточнила пресс-служба.