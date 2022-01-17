Онлайн-оборот страховых продуктов в 2021 году увеличился на 54%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Онлайн-оборот страховых продуктов в 2021 году по сравнению с предыдущим вырос на 54%. Об этом сообщается в результатах аналитики cервиса безналичных онлайн-чаевых, донатов и адресных пожертвований CloudPayments среди онлайн-продаж страховых продуктов в 2020 и 2021 годах

"Онлайн-оборот страховых продуктов в 2020 году вырос на 25% по сравнению с 2019 годом, а в 2021 - на 54% по сравнению с 2020 годом. Причем выросли и количество транзакций, и средний чек. Так, в 2021 году транзакций стало больше на 32%, а средняя сумма онлайн-покупки выросла на 22% и составила 1 058 рублей", - говорится в результатах исследования.

Рост онлайн-продаж страховок в пандемию связан как с заметным переключением спроса из офлайна в онлайн, так и ростом спроса на отдельные виды страхования, такие как страхование жизни и имущества, а также ДМС. Это связано с тем, что люди стали больше заботиться о своей безопасности, а также хотели подстраховаться от того, что система ОМС может не справиться с возросшей нагрузкой, поэтому покупали программы ДМС для себя и близких. Так, по данным партнера CloudPayments - компании Prosto.Insure - онлайн-спрос на ДМС в 2020 году вырос на 23% по сравнению с 2019 годом, в 2021 году - еще на 18%.

"Рынок действительно перешел в онлайн, причем очень существенно. До пандемии в наших продажах доля бумажных полисов составляла 12%, сейчас - около 1%. Уровень недоверия к электронным услугам значительно снизился, люди оценили удобство онлайн-покупок страховых", - считает директор по продукту Prosto.Insure Александр Селезнев.

В пандемию россияне старались экономить на КАСКО, выбирая наиболее недорогие варианты (с увеличенной франшизой, ограничением пробега, страховать автомобиль только от угона и полной гибели и т. д.) или отказываясь от него вовсе. Снизился спрос и на страховые программы для путешественников, что неудивительно в условиях локдаунов и закрытых границ.

"Рынок страхования постепенно перестраивается: все больше операций - от покупки полиса до урегулирования рисков - можно совершить удаленно. Это соответствует общему тренду цифровизации, которую в значительной мере подстегнула пандемия, - В пандемию россияне стали больше заботиться о своем здоровье и безопасности, а также стали более ответственно подходить к тратам, и все эти тенденции мы видим на рынке онлайн-страхования: рост продаж ДМС и страхования жизни и здоровья и снижение спроса на КАСКО", - отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.