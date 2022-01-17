Власти КНР призвали решать проблему дисбаланса экономики

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Китай все еще относится к категории развивающихся стран и властям КНР следует решать проблему дисбаланса в структуре экономического роста. Об этом заявил в понедельник глава государственного статистического управления (ГСУ) страны Нин Цзичжэ.

"Мы по-прежнему развивающееся государство, самое большое в мире, - подчеркнул он на пресс-конференции. - Все еще очевидны проблемы дисбаланса и имеющиеся недостатки. Существует серьезный разрыв между регионами, ощущается заметная разница в развитии города и деревни".

Как уточнил чиновник, ВВП на душу населения Китая пока составляет только 20% от аналогичного показателя США и 30% - от уровня Японии. Нин Цзичжэ указал на необходимость дальнейшего расширения в КНР сети современной инфраструктуры, реализации проектов, нацеленных на повышение народного благосостояния.

В то же время он отметил, что у Китая имеются все необходимые рычаги для успешной модернизации, поддержания интенсивного роста и оптимизации отраслевой структуры. "У нас огромный инвестиционный потенциал для стимулирования развития <...> и достаточно стимулов для финансирования инноваций", - добавил глава ГСУ.