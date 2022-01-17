Руководство ВТБ рекомендовало увеличить до 70% долю удаленно работающих сотрудников банка

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Руководителям структурных подразделений ВТБ рекомендовано по возможности довести долю работающих удаленно сотрудников до 70%. Такое решение руководство банка приняло на фоне сложной эпидемиологической ситуации в стране, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"На фоне сложной эпидемиологической ситуации и интенсивного распространения нового штамма коронавируса в мире руководство банка приняло решение о сохранении удаленного режима работы для не менее 50% от фактической численности сотрудников головной организации банка. Этот режим действует в банке еще с осени прошлого года. В дополнение к этому руководителям структурных подразделений рекомендовано по возможности увеличить число подчиненных сотрудников, работающих удаленно, до 70%", - отмечается в сообщении.

Сотрудники, работающие в офисах головной организации банка, будут проходить ПЦР-тестирование на еженедельной основе. Кроме того, в банке сохраняются ограничения на очные встречи и командировки.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации и в дальнейшем будем принимать все необходимые меры в целях защиты здоровья наших сотрудников и клиентов", - добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что из-за сложной ситуации с коронавирусом Сбербанк принял решение отправить на удаленку 50% сотрудников.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 326,2 млн человек, более 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 803 534 случая заражения, выздоровели 9 858 615 человек, умерли 321 320. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.