РЖД вложит в развитие инфраструктуры в Приморье 23,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. РЖД течение трех лет инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры в Приморье 23,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) - филиала ОАО "Российские железные дороги" в понедельник по итогам встречи губернатора края Олега Кожемяко с начальником ДВЖД Евгением Вейде.

"Евгений Вейде сообщил о продолжении модернизации железнодорожной инфраструктуры в Приморском крае. Так, на 2022-2024 годы ОАО "РЖД" планирует инвестировать здесь 23,5 млрд рублей в реализацию проектов по увеличению пропускной и провозной способности. Только на участке Амурский Залив - Находка после окончания работ по удлинению путей на станциях Новонежино, Красноармейский, Смоляниново, Находка-Восточная пропускная способность увеличится с 62 до 72 пар поездов", - говорится в сообщении.

В 2021 году ДВЖД достигла максимальных показателей в сфере контейнерных перевозок. Это стало возможным в том числе за счет новых принципов работы с портовой инфраструктурой. В частности, железнодорожники и приморские портовики создали совместный диспетчерский центр "Форпост", который позволил значительно увеличить эффективность взаимодействия с Владивостокским морским торговым портом.