На портале госуслуг появился сервис "Уведомления по трудовым мигрантам"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Минцифры России сообщило о появлении на портале госуслуг нового сервиса "Уведомления по трудовым мигрантам". Об этом говорится в сообщении министерства.

С помощью сервиса можно отправлять в подразделения МВД электронные уведомления о заключении и расторжении трудового договора с иностранными гражданами, об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам, являющимся высококвалифицированными специалистами.

Для этого работодателю нужно заполнить форму на госуслугах и подписать ее электронной подписью, чтобы направить уведомление в МВД. Посещать ведомство не придется. Каждый год в МВД приходит около 3 млн бумажных уведомлений, в период пандемии обрабатывать их стало сложнее, добавили в Минцифры.

"Большое количество ежегодных уведомлений показывает, что такой сервис необходим. Это помогает создавать комфортную среду для ведения бизнеса в Российской Федерации", - отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев, чьи слова приводятся в сообщении министерства.