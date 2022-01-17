Додон предложил властям Молдавии принять антикризисный план в связи с ростом цен на газ

КИШИНЕВ, 17 января. /ТАСС/. Экс-президент Молдавии Игорь Додон предложил правительству срочно принять системный антикризисный план по выводу страны из кризиса, связанного с многократным повышением цены на газ.

"Молдова находится в глубоком энергетическом и социальном кризисе, который, скорее всего, приведет к глубокому экономическому кризису. Нужен системный, комплексный антикризисный правительственный план, но так как его нет и не предвидится в ближайшее время, предлагаю 3-4 конкретные меры (с указанием возможных финансовых источников), которые могут помочь населению и экономическим агентам пережить этот кризисный период", - говорится в сообщении Telegram-канала Додона, который сейчас занимает пост почетного председателя оппозиционной Партии социалистов. Он предложил снизить и заморозить уровень тарифов на энергоресурсы на период до конца отопительного сезона, когда по прогнозам цены на энергоресурсы будут снижаться. Также Додон, который в прошлом был вице-премьером, курирующим экономику, считает необходимым ужесточить государственный контроль над формированием цен.

"Правительству нужно срочно установить (увеличить) список жизненно важных товарных позиций, которые подпадают под более тщательное государственное регулирование; изучить всю цепочку до формирования конечной цены и вмешаться там, где обнаружены нарушения", - отметил он, призвав также оказать социальную помощь уязвимым слоям населения.

"Больше всего в этот период страдают люди с маленькими доходами. Бедные люди становятся еще беднее. Это пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, некоторые категории бюджетников с маленькими зарплатами. Для них государство должно предусмотреть дополнительную единовременную помощь на период до окончания отопительного сезона", - подчеркнул экс-президент. По его мнению, правительству также необходимо принять пакет государственных мер для стимулирования экономики и оказать помощь ее реальному сектору.

"В срочном порядке правительство должно разработать и представить общественности детальный и комплексный план мероприятий для помощи реальному сектору экономики, при этом государство должно внести свою лепту в стимулирование экономического роста путем принятия стимулирующих бюджетно-налоговых мер и существенных инфраструктурных инвестиций", - отметил Додон. Он выразил уверенность, что эти и другие меры существенно изменят критическую социально-экономическую ситуацию в стране и помогут власти выйти из тупика и вернуть доверие населения.