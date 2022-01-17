Nissan в 2021 году увеличил производство автомобилей в России на 17%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Компания Nissan на заводе в Петербурге выпустила в 2021 году 45 тыс. 40 автомобилей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"По итогам 2021 года компания Nissan на заводе в Санкт-Петербурге выпустила 45 040 автомобилей, таким образом на 17% увеличив объем производства на предприятии по сравнению с 2020 годом", - говорится в сообщении.

С января по декабрь 2021 года с конвейера завода Nissan в Петербурге сошло 22 тыс. 156 кроссоверов Nissan Qashqai, которые закрепили за собой статус бестселлера марки на российском рынке. По объему выпущенных автомобилей эта модель превзошла показатели 2020 года на 17%. Вторым по популярности продаж и производства стал кроссовер Nissan X-Trail. В 2021 году на российском предприятии Nissan было собрано 20 312 автомобилей этой модели, что на 18% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку полноразмерный кроссовер Nissan Murano с показателем 2 572 выпущенных экземпляра, превысив объем производства за 2020 год на 20%.

На экспорт, в Казахстан и Беларусь, с завода в Петербурге было всего поставлено 4 тыс. 424 автомобиля, что более чем вдвое превысило объем таких поставок прошлого года.

В настоящий момент на заводе в Петербурге выпускаются три модели: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano. Численность сотрудников предприятия составляет около 2 тыс. человек.