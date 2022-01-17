Россияне в декабре открыли рекордное в истории количество кредитных карт

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россияне в декабре 2021 года открыли рекордное количество кредитных карт - более 2 млн, следует из данных сервиса по умному подбору финансовых услуг "Кредистория" (АО "ОКБ"), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиках.

"Россияне впервые в истории открыли более 2 млн кредитных карт за один месяц - в декабре банки выдали им 2,1 млн кредиток", - следует из данных сервиса "Кредистория".

Прошлый рекорд был установлен в ноябре 2021 года, когда россияне взяли за один месяц 1,9 млн кредитных карт. Соответственно, в декабре количество новых кредитных карт увеличилось по сравнению с ноябрем сразу на 11%. В годовом выражении (по сравнению с декабрем 2020 года) кредитование в этом сегменте возросло на 58%.

Всего, по данным ОКБ, за 2021 год россияне взяли 17,1 млн кредитных карт - в полтора раза больше, чем годом ранее (11,1 млн карт).

Среди 30 регионов, в которых население взяло в декабре наибольшее количество кредитных карт, максимальный рост выдач в годовом выражении (по отношению к декабрю 2020 года) отмечен в Удмуртии (на 72%), Тульской области (80%) и Пермском крае (82%), а минимальный - в Санкт-Петербурге (38%), Хабаровском крае (37%) и Новосибирской области (27%).

"Количество выдач в сегменте кредитных карт демонстрирует рекорды четвертый месяц подряд. Декабрьский рекорд был установлен под влиянием как макроэкономических факторов, так и сезонных - в преддверии новогодних праздников у населения повысилась потребность в заемных средствах на покупку потребительских товаров", - отметил генеральный директор АО "ОКБ" ("Кредистория") Артур Александрович.