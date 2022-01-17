РБК: разработчик "Эльбрус" раскритиковал новые критерии для процессоров в России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Разработчик отечественных процессоров "Эльбрус" МЦСТ увидел угрозу нацбезопасности в допуске техники, созданной на зарубежных процессорах, к госзакупкам. Однако другие разработчики не видят альтернативы среди российских продуктов, сообщает РБК со ссылкой на письмо генерального директора МЦСТ Александра Кима, отправленного в конце 2021 года в Минфин, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минцифры.

Гендиректор МЦСТ считает, что проект изменений в постановление правительства № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории России" противоречит утвержденной президентом России в июле прошлого года Доктрине информационной безопасности, а также Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года.

Этот проект разработан Минпромторгом, ведомство предлагает ввести балльную систему оценки техники для включения в реестр российской радиоэлектронной продукции и отсрочку до 2024 года на обязательное использование отечественных процессоров, пишет РБК.

"Ослабление требований облегчит внесение в реестр локализованной продукции зарубежных производителей <...>. Продолжится проникновение зарубежных платформ в критическую информационную инфраструктуру (к ней относятся сети связи и информсистемы госорганов, энергетических, финансовых, телекоммуникационных и ряда других компаний) <...>, что приведет к ухудшению информационной защищенности цифровой экономики в целом. Это - прямая угроза национальной безопасности России", - уверен Ким.

Он предлагает оставить действующее постановление правительства без изменений и ввести для российской продукции с иностранными процессорами отдельный сегмент "локализованная продукция" со своими преференциями на торгах по принципу "второй лишний", но полностью закрыть доступ подобной продукции к тендерам владельцев критической информационной инфраструктуры, отмечает РБК.

Также Ким добавил, что, если в реестр снова разрешат вносить компьютеры на зарубежных процессорах, то госорганы и вся критическая информационная инфраструктура "будут, как и сейчас, доступны для кибератак, без перспектив улучшения ситуации".

Ранее сообщалось, что к декабрю 2021 года Минцифры должно было обеспечить переход госорганов и бюджетных организаций на использование единой государственной платформы поддержки рабочих коммуникаций.