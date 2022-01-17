Мишустин: новые правила оборота древесины создадут проблемы для "черных лесорубов"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Новые правила оборота древесины в России станут серьезным препятствием для так называемых черных лесорубов, но не помешают вести законный бизнес. Об этом на совещании с вице-премьерами в понедельник заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Новые нормы не мешают вести бизнес тем, кто соблюдает действующее законодательство, а для так называемых черных лесорубов станут серьезным препятствием", - сказал он.

Глава кабинета министров напомнил о введении нового порядка прослеживаемости движения древесины, который вступил в силу с 1 января 2022 года. "На каждую партию лесоматериалов теперь нужно оформлять сопроводительный документ в электронном виде, своего рода цифровой паспорт, без которого перемещение древесины будет невозможно", - отметил Мишустин. Он уточнил, что движение древесины "можно теперь отследить через цифровую систему по всему маршруту от лесосеки до предприятий переработки и до таможенных органов".

Председатель правительства поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко лично контролировать эффективность применения ограничительных мер на вывоз "кругляка". "Виктория Валериевна, просьба держать на личном контроле этот вопрос и в том числе внедрение всех обозначенных норм", - указал Мишустин.

Он обратил внимание на то, что с 1 января вступили в силу ограничения на вывоз необработанной древесины, при этом на некоторые ее разновидности, под видом которых вывозили "кругляк", установлены дополнительные таможенные пошлины. "Рассчитываем, что это будет способствовать в том числе и увеличению объемов переработки древесины в России, росту экспорта уже переработанной продукции", - заключил премьер.