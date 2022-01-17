Акции "Распадской" на Мосбирже падали более чем на 4% на отсечке по дивидендам

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Стоимость акций угольного производителя "Распадская " в ходе торгов на Московской бирже снижалась более чем на 4% и в моменте достигала 445,14 рубля за бумагу (-4,66%), свидетельствуют данные торговой площадки на 11:21 мск.

К 11:28 мск акции компании замедлили падение и торговались на уровне 445,64 рубля за бумагу (-4,55%).

В конце декабря сообщалось, что акционеры "Распадской" утвердили дивиденды по итогам девять месяцев 2021 года из расчета 28 рублей на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 января.

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании включает в себя семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве.

Горно-металлургической компании Evraz принадлежит 93,24% голосующих акций "Распадской".