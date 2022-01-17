Абрамченко поручила скорректировать объем потребления газа городов проекта "Чистый воздух"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минэнерго проработать вопрос корректировки объема потребления газа в качестве моторного топлива в городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух". Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера, копия которого есть в распоряжении ТАСС (в пресс-службе Абрамченко подтвердили подлинность документа).

"Минэнерго России совместно с субъектами Российской Федерации проработать вопрос корректировки значения показателя "Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год" для городов - участников проекта федерального проекта "Чистых воздух" исходя из их инфраструктурных и климатических особенностей", - отмечается в документе.

Минэнерго должно было доложить в правительство о результатах проработки вопроса в срок до 11 января.

В свою очередь в Минэнерго сообщили ТАСС, что развитие потребления экологичного и низкого в части выбросов CO2 газомоторного топлива актуально для всех регионов России. "В настоящее время Минэнерго России рассматривается возможность увеличения целевого показателя потребления для регионов страны в будущие периоды. Конкретные объемы увеличения потребления будут проработаны дополнительно, в кооперации с региональными властями", - подчеркнули в министерстве.

При этом достижение целевых показателей по увеличению объема потребления газомоторного топлива может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу на газ общественного и частного транспорта. "Планируется, что подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива" перейдет в формат федерального проекта. Соответствующий документ находится на межведомственном согласовании", - добавили в Минэнерго.

О проекте "Чистый воздух"

В России реализуется федеральный проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"), направленный на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах РФ, в том числе на уменьшение как минимум на 20% совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров страны: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.